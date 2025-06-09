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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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147
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ДТП на Одещині: в одну мить загинули жінка з двома дітьми

Батько, водій автівки, не впорався з керуванням та відправив на той світ власну дружину з дітьми.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії / © Національна поліція України

В Одеській області сталася смертельна ДТП. 37-річний водій автомобіля «ВАЗ» не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє дерево.

Про це повідомили у поліції регіону.

«В автівці з чоловіком перебувала 41-річна дружина та троє їхніх дітей 4-х місяців, 12-ти та 15-ти років. Жінка з немовлям та найстаршою дитиною загинули. 12-річну дитину з батьком госпіталізували», — йдеться у повідомленні відомства.

На місці працювали слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод обласної поліції, співробітники територіального підрозділу поліції та ДСНС.

Нагадаємо, на Харківщині водій автівки скоїв подвійну ДТП — загинули його дружина та дитина. Чоловік не зміг пережити втрату рідних.

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