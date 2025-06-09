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ДТП на Одещині: в одну мить загинули жінка з двома дітьми
Батько, водій автівки, не впорався з керуванням та відправив на той світ власну дружину з дітьми.
В Одеській області сталася смертельна ДТП. 37-річний водій автомобіля «ВАЗ» не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє дерево.
Про це повідомили у поліції регіону.
«В автівці з чоловіком перебувала 41-річна дружина та троє їхніх дітей 4-х місяців, 12-ти та 15-ти років. Жінка з немовлям та найстаршою дитиною загинули. 12-річну дитину з батьком госпіталізували», — йдеться у повідомленні відомства.
На місці працювали слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод обласної поліції, співробітники територіального підрозділу поліції та ДСНС.
Нагадаємо, на Харківщині водій автівки скоїв подвійну ДТП — загинули його дружина та дитина. Чоловік не зміг пережити втрату рідних.