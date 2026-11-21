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ДТП на Одещині: водій збив на смерть дівчину і влетів у гараж (фото)
Водій легковика перебував у нетверезому стані за кермом. Поліція його затримала.
На Одещині сталася смертельна ДТП. Після зіткнення двох автівок Mercedes виїхав на тротуар, збив 25-річну дівчину та врізався в гараж приватного будинку.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
За даними правоохоронців, водій Mercedes-Benz їхав другорядною дорогою та на перехресті не пропустив Opel Vivaro.
«Після зіткнення Mercedes виїхав за межі проїзної частини, збив пішохідку на тротуарі та врізався в гараж приватного домоволодіння. Медики госпіталізували дівчину та водія Opel Vivaro з травмами різного ступеня тяжкості. Згодом 25-річна пішохідка померла в лікарні», — йдеться у повідомленні відомства.
Керманич Mercedes-Benz мав ознаки сп’яніння. Водночас чоловік відмовився проходити відповідне освідування.
Поліцейські затримали водія. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Кіровоградській області сталася смертельна ДТП — водій легковика виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок аварії загинув він та його пасажирка.