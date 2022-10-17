ДТП на Рівненщині: мертвого водія діставали з автівки рятувальники (фото)

У Рівненській області 20-річний водій легковика Volkswagen B5 не впорався з керуванням та в’їхав у дерево.

На Рівненщині в ДТП загинув водій легковика, який не впорався з керуванням і врізався в дерево.

Про це 17 жовтня інформує пресслужба Нацполіції області.

Аварія сталася на ґрунтовій дорозі між селами Яцьковичі та Вілля Рівненського району.

"На місці події встановили, що водій легковика Volkswagen B5 не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє дерево. Отримані травми виявилися несумісні із життям. Тіло водія, 20-річного жителя села Липки, із понівеченого авто деблокували рятувальники", – повідомили у поліції.

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Сквирі Білоцерківського району Київської області водій збив двох дівчаток, після чого намагався втекти з місця події. Одна дівчинка загинула на дорозі, іншу намагалися врятувати, але вона теж не вижила.

Смертельна ДТП на Одещині – загинули обидва водії

Читайте також: