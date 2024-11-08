ДТП на Рівненщині: водій втопив у річці свою автівку і родича 

Між селами Слобідка та Межиріч Острозької громади сталася смертельна ДТП. Водій легковика не впорався з керуванням і з’їхав у річку, внаслідок чого загинув його 27-річний пасажир.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненської області.

Зі слів 30-річного водія Audi, він не впорався з керуванням, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння, та зʼїхав у річку.

"Чоловік зміг самостійно вибратися з салону авто, проте його 27-річний родич, який перебував на пасажирському сидінні, загинув. Рятувальники дістали його тіло", – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного спʼяніння, що спричинили смерть потерпілого) й наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, селі Буштино сталася смертельна ДТП: зіткнулися вантажівка та мікроавтобус.

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