ДТП на Рівненщині з 17 загиблими: все, що відомо про жахливу аварію

В Рівненській області у вівторок, 3 травня, зіткнулись рейсовий автобус, мікроавтобув та бензовоз.

Внаслідок масштабної ДТП загинули 17 людей, ще 12 отримали травми різної ступені важкості і були госпіталізовані.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про жахливу аварію.

Аварія сталася близько 19:20 неподалік села Ситне Дубенського району Рівненської області. О 20:13 пожежу, яка виникла внаслідок ДТП, локалізовано, о 20:35 - ліквідовано.

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса Mercedes Vito виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся із вантажівкою Mercedes, яка везла цистерну з пальним.

Від удару бензовоз виїхав на зустрічну смугу і врізався у пасажирський автобус Neoplan. Після зіткнення фура з’їхала у кювет, де за мить вибухнула. Вогнем знищено також автобус та мікроавтобус.

Національна поліція Рівненської обласі

Рух автодорогою "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрито повністю. Патрульні організували об‘їзд транспорту.

Автобус віз людей з Харкова

За попередньою інформацією, автобус прямував за сполученням "Харків-Зґожелець" (Польща). У ньому перебувало 35 пасажирів.

Загиблі

За інформарцією ДСНС, наразі відомо про 17 загиблих. Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що жертв може бути більше.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що слідчими поліції знайдено 27 останків загиблих. 27-м став загиблий водій мікроавтобуса, який за попередньою версією і був винуватцем трагедії.

На Рівненщині зіткнулись автобус, мікроавтобус і бензовоз: загинули 17 людей (8 фото)

Постраждалі

За даними Геращенка, із 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 людей. Вижив, але у тяжкому стані перебуває водій бензовозу.

Голова Рівненської ОВА повідомив про 12 постраждалих. Їх доставили в лікарні міст Рівне (тих, хто у найважчому стані), Дубно і Радивилів.

Наймасштабніша ДТП в Україні за останнє десятиліття

Аварію у Рівненській області Антон Геращенко назвав "наймасштабнішою трагедією на дорогах України за останнє десятиліття".

dtp.kiev.ua

dtp.kiev.ua

dtp.kiev.ua

dtp.kiev.ua

Раніше повідомлялося, що у Польщі бус з українцями злетів із траси і впав до озера, є жертва.

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