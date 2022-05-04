ДТП на Рівненщині з 17 загиблими: все, що відомо про жахливу аварію

В Рівненській області у вівторок, 3 травня, зіткнулись рейсовий автобус, мікроавтобув та бензовоз.
Внаслідок масштабної ДТП загинули 17 людей, ще 12 отримали травми різної ступені важкості і були госпіталізовані.
ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про жахливу аварію.
Причини ДТП
Аварія сталася близько 19:20 неподалік села Ситне Дубенського району Рівненської області. О 20:13 пожежу, яка виникла внаслідок ДТП, локалізовано, о 20:35 - ліквідовано.
Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса Mercedes Vito виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся із вантажівкою Mercedes, яка везла цистерну з пальним.
Від удару бензовоз виїхав на зустрічну смугу і врізався у пасажирський автобус Neoplan. Після зіткнення фура з’їхала у кювет, де за мить вибухнула. Вогнем знищено також автобус та мікроавтобус.
Рух автодорогою "Київ-Чоп" на цій ділянці перекрито повністю. Патрульні організували об‘їзд транспорту.
Автобус віз людей з Харкова
За попередньою інформацією, автобус прямував за сполученням "Харків-Зґожелець" (Польща). У ньому перебувало 35 пасажирів.
Загиблі
За інформарцією ДСНС, наразі відомо про 17 загиблих. Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні зазначив, що жертв може бути більше.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що слідчими поліції знайдено 27 останків загиблих. 27-м став загиблий водій мікроавтобуса, який за попередньою версією і був винуватцем трагедії.
Постраждалі
За даними Геращенка, із 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 людей. Вижив, але у тяжкому стані перебуває водій бензовозу.
Голова Рівненської ОВА повідомив про 12 постраждалих. Їх доставили в лікарні міст Рівне (тих, хто у найважчому стані), Дубно і Радивилів.
Наймасштабніша ДТП в Україні за останнє десятиліття
Аварію у Рівненській області Антон Геращенко назвав "наймасштабнішою трагедією на дорогах України за останнє десятиліття".
Раніше повідомлялося, що у Польщі бус з українцями злетів із траси і впав до озера, є жертва.