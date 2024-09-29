ДТП на Тернопільщині: під час зіткнення автівок загинули дві жінки (фото)

На Тернопільщині внаслідок зіткнення з вантажівкою DAF загинула водійка Hyundai та її пасажирка.

Про це повідомили у поліції регіону.

ДТП трапилась на автодорозі поблизу села Підлісці Кременецького району. 39-річна мешканка села Колосова за кермом автомобіля Hyundai Tucson, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала переваги у русі вантажному автомобілю DAF.

Фото: ГУ НП Тернопільської області

Внаслідок аварії водійка позашляховика та 36-річна пасажирка загинули на місці. Водія вантажівки з травмами госпіталізували до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху , що спричинили смерть потерпілого) ККУ.

Нагадаємо, на Рівненщині автоцистерна врізалась у блокпост, загинув поліцейський.

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