ДТП на Тернопільщині: від удару водій вилетів з автівки і загинув

Чоловік помер на місці від отриманих травм.

Моторошна ДТП трапилася на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська. На місці аварії працювали правоохоронці та медики.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

"На трасі не розминулися автомобілі "ВАЗ" та Mercedes-Benz Sprinter. У результаті удару 55-річний водій легкового авто вилетів із салону і загинув на місці події. У момент ДТП у легковому авто перебувало двоє пасажирів. Одна з жінок дістала тяжкі травми. Її госпіталізували", - йдеться у повідомленні відомства.

Кермувальник буса викликав усі екстрені служби. Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, на Львівщині квадроцикл впав у річку, загинула дитина.

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