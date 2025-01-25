ДТП на Тернопільщині: від удару водій вилетів з автівки і загинув

Чоловік помер на місці від отриманих травм.
Моторошна ДТП трапилася на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська. На місці аварії працювали правоохоронці та медики.
Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
"На трасі не розминулися автомобілі "ВАЗ" та Mercedes-Benz Sprinter. У результаті удару 55-річний водій легкового авто вилетів із салону і загинув на місці події. У момент ДТП у легковому авто перебувало двоє пасажирів. Одна з жінок дістала тяжкі травми. Її госпіталізували", - йдеться у повідомленні відомства.
Кермувальник буса викликав усі екстрені служби. Вирішується питання про відкриття провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, на Львівщині квадроцикл впав у річку, загинула дитина.
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