Моторошна ДТП на трасі Одеса-Миколаїв: тіла лежать просто посеред дороги (фото)

На місці аварії

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Сьогодні, 4 липня, жахлива ДТП сталась на Миколаївщині, на трасі М-14: у районі Щасливого зіткнулись маршрутка та вантажівка.

Про це повідомили у поліції.

За попередніми даними, водій маршрутного мікроавтобусу Mercedes Sprinter, який рухався зі сторони Одеси до Миколаєва з пасажирами, допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де відбулось зіткнення із вантажним транспортним засобом Volvo.

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На місці ДТП

Попередньо, внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та ще 8 постраждали.

На місці події працюють слідчі поліції. Інспектори патрульної поліції здійснюють регулювання дорожнього руху та забезпечують безпеку для інших учасників.

© ДСНС

На місці аварії

Нагадаємо, на Львівщині сталась смертельна ДТП. П’яний водій автокрана збив двох чоловіків, які переходили дорогу пішохідним переходом, один з них він зазнаних травм помер на місці.

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