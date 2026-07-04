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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2253
Час на прочитання
1 хв

Моторошна ДТП на трасі Одеса-Миколаїв: тіла лежать просто посеред дороги (фото)

На трасі пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою — дев’ятеро осіб загинули.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці аварії

На місці аварії

Сьогодні, 4 липня, жахлива ДТП сталась на Миколаївщині, на трасі М-14: у районі Щасливого зіткнулись маршрутка та вантажівка.

Про це повідомили у поліції.

За попередніми даними, водій маршрутного мікроавтобусу Mercedes Sprinter, який рухався зі сторони Одеси до Миколаєва з пасажирами, допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де відбулось зіткнення із вантажним транспортним засобом Volvo.

На місці ДТП

На місці ДТП

Попередньо, внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та ще 8 постраждали.

На місці події працюють слідчі поліції. Інспектори патрульної поліції здійснюють регулювання дорожнього руху та забезпечують безпеку для інших учасників.

/ © ДСНС

© ДСНС

На місці аварії

На місці аварії

Нагадаємо, на Львівщині сталась смертельна ДТП. П’яний водій автокрана збив двох чоловіків, які переходили дорогу пішохідним переходом, один з них він зазнаних травм помер на місці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2253
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