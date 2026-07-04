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Моторошна ДТП на трасі Одеса-Миколаїв: тіла лежать просто посеред дороги (фото)
На трасі пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою — дев’ятеро осіб загинули.
Сьогодні, 4 липня, жахлива ДТП сталась на Миколаївщині, на трасі М-14: у районі Щасливого зіткнулись маршрутка та вантажівка.
Про це повідомили у поліції.
За попередніми даними, водій маршрутного мікроавтобусу Mercedes Sprinter, який рухався зі сторони Одеси до Миколаєва з пасажирами, допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та неконтрольованим виїздом на зустрічну смугу для руху транспорту, де відбулось зіткнення із вантажним транспортним засобом Volvo.
Попередньо, внаслідок ДТП загинуло 9 осіб та ще 8 постраждали.
На місці події працюють слідчі поліції. Інспектори патрульної поліції здійснюють регулювання дорожнього руху та забезпечують безпеку для інших учасників.
Нагадаємо, на Львівщині сталась смертельна ДТП. П’яний водій автокрана збив двох чоловіків, які переходили дорогу пішохідним переходом, один з них він зазнаних травм помер на місці.