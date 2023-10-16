ДТП на Вінниччині: під час зіткнення автівок загинули мати і син (фото)

Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу.

На Вінниччині, у Гайсинському районі, сталася ДТП. Загинуло двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі поліції регіону.

За попередньою інформацією слідства, 53-річний водій автомобіля SsangYong Korando виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автівкою Reault Trafic.

Внаслідок аварії двоє пасажирів SsangYong Korando – 50-річна жінка та її 27-річний син загинули на місці події. Водій позашляховика та його 16-річний син з травмами доправлені до медичного закладу.

39-річний керманич Reault Trafic та його 38-річна дружина отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні.

На місці аварії / Фото: ГУ НП у Вінницькій області

За фактом дорожньо-транспортної пригоди зі тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на трасі у Дрогобичі трапилась смертельна ДТП. Унаслідок ДТП загинули три людини, ще четверо зазнали травм різного ступеня важкості.

Читайте також: