ДТП на Вінниччині: під час зіткнення автівок загинули мати і син (фото)

Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу.
На Вінниччині, у Гайсинському районі, сталася ДТП. Загинуло двоє людей.
Про це повідомили у пресслужбі поліції регіону.
За попередньою інформацією слідства, 53-річний водій автомобіля SsangYong Korando виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автівкою Reault Trafic.
Внаслідок аварії двоє пасажирів SsangYong Korando – 50-річна жінка та її 27-річний син загинули на місці події. Водій позашляховика та його 16-річний син з травмами доправлені до медичного закладу.
39-річний керманич Reault Trafic та його 38-річна дружина отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарні.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди зі тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на трасі у Дрогобичі трапилась смертельна ДТП. Унаслідок ДТП загинули три людини, ще четверо зазнали травм різного ступеня важкості.
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