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ДТП на Вінниччині: один чоловік згорів живцем, інший помер у лікарні
У Вінницькій області на трасі водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Він загинув на місці, а його пасажир помер у лікарні вд отриманих травм.
Поблизу села Коростівці сталася моторошна ДТП — загинуло двоє осіб.
Про це повідомили у поліції Вінницької області.
«За попередньою інформацією слідства, водій автівки Mitsubishi не впорався з керуванням і з’їхав в кювет, в результаті чого легковик загорівся. Внаслідок ДТП 43-керманич загинув на місці події, його 40-річний пасажир помер у лікарні», — йдеться у повідомленні відомства.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).
Нагадаємо, на Хмельниччині під час зіткнення автівок загинув 11-річний хлопчик.