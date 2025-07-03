ДТП на Вінниччині: один чоловік згорів живцем, інший помер у лікарні

На місці аварії / © Національна поліція Вінницької області

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Поблизу села Коростівці сталася моторошна ДТП — загинуло двоє осіб.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

«За попередньою інформацією слідства, водій автівки Mitsubishi не впорався з керуванням і з’їхав в кювет, в результаті чого легковик загорівся. Внаслідок ДТП 43-керманич загинув на місці події, його 40-річний пасажир помер у лікарні», — йдеться у повідомленні відомства.

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За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Нагадаємо, на Хмельниччині під час зіткнення автівок загинув 11-річний хлопчик.