ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2251
Час на прочитання
1 хв

ДТП на Вінниччині: один чоловік згорів живцем, інший помер у лікарні

У Вінницькій області на трасі водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Він загинув на місці, а його пасажир помер у лікарні вд отриманих травм.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії / © Національна поліція Вінницької області

Поблизу села Коростівці сталася моторошна ДТП — загинуло двоє осіб.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

«За попередньою інформацією слідства, водій автівки Mitsubishi не впорався з керуванням і з’їхав в кювет, в результаті чого легковик загорівся. Внаслідок ДТП 43-керманич загинув на місці події, його 40-річний пасажир помер у лікарні», — йдеться у повідомленні відомства.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Нагадаємо, на Хмельниччині під час зіткнення автівок загинув 11-річний хлопчик.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie