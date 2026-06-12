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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
86
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ДТП на Вінниччині: зіткнулися автівка та скутер, загинула дитина

У результаті аварії водій скутера загинув на місці події. Керманич авто освідуваний — він тверезий.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці ДТП

На місці ДТП

На Вінниччині через ДТП загинув 14-річний підліток, який керував скутером та зіткнувся із легковим автомобілем.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

За даними поліції, зіткнулися автомобіль Hyundai, яким керував 30-річний чоловік, та скутер Honda, за кермом якого був 14-річний підліток.

«У результаті аварії водій скутера загинув на місці події. Керманич авто освідуваний — він тверезий».

Правоохоронці розслідують аварію як порушення правил безпеки дорожнього руху, яка призвела смерть людини, частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті — до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, у Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобілів ВАЗ та BMW. Внаслідок зіткнення на перехресті загинув пішохід.

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Дата публікації
Кількість переглядів
86
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