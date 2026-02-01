- Дата публікації
ДТП на Закарпатті: загинуло подружжя, їхня дитина дивом вижила (фото)
Водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу, що і стало причиною смертельної аварії.
На трасі Київ–Чоп поблизу села Абранка Мукачівського району сталася смертельна ДТП - зіткнулися вантажівка та легкова автівка.
Про це повідомили у поліції Закарпаття.
«Аварія трапилася за участі вантажівки зі спеціалізованим напівпричепом, завантаженим автомобільним краном, та позашляховика. 52-річний тернополянин, керуючи вантажівкою, не обрав безпечну швидкість на заокругленій ділянці дороги та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з позашляховиком», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок аварії 41-річний водій останнього та його 36-річна дружина загинули на місці події. В автомобілі подружжя перебувала 3-річна донечка — її з травмами госпіталізували до обласної дитячої лікарні.
Водія вантажівки освідували — тверезий. Наразі він затриманий.
За цим фактом слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.
