ДТП на "зебрі" у Луцьку: 5-річного хлопчика виписали з лікарні

ДТП на "зебрі" у Луцьку: 5-річного хлопчика виписали з лікарні

Дитина буде лікуватися амбулаторно вдома.

У Луцьку з лікарні додому виписали 5-річного хлопчика, якого ще разом з п'ятьома пішоходами збив на авто 16-річний підліток.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Лучани".

Як розповіла медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи обласної лікарні, Тетяна Жураківська, 5-річного хлопчика виписали додому.

Стан 39-річної мами хлопчика, яку збили на пішохідному переході, не змінився. Нині вона перебуває в реанімаційному відділення обласної клінічної лікарні, у непритомному стані на апараті ШВЛ.

Нагадаємо, що у Луцьку біля торгового центру автівка в'їхала у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. В результаті зіткнення постраждали 5 людей, а 16-річного водія, який їздив без прав на батьківському авто, затримали правоохоронці.

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