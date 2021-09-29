ДТП під час гонитви: у Дніпрі патрульні гналися за грабіжником і наїхали на пішохода

ДТП під час гонитви: у Дніпрі патрульні гналися за грабіжником і наїхали на пішохода

Постраждалу госпіталізували в лікарню з травмою ноги.

У Дніпрі правоохоронці, які гналися на службовому авто за мотоциклістом, наїхали на жінку.

Про це розповіли в пресслужбі патрульної поліції області.

Як стало відомо, подія трапилася ввечері 28 вересня в Соборному районі міста, коли поліцейські відпрацьовували виклик про пограбування. На проспекті Героїв правоохоронці виявили чоловіка на мотоциклі, що підходить під орієнтування. Копи подали сигнал про те, що йому необхідно зупинитися. Однак водій його проігнорував і спробував втекти.

“Він створював аварійні ситуації, їхав тротуарами та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Якоїсь миті інспектори втратили правопорушника з поля зору, але очевидці вказали їм, що той проїхав в арку одного з будинків. Поліцейські попрямували туди, подаючи звукові сигнали під час руху. Заїхавши в арку, інспектор не встигнув вчасно зманеврувати й зачепив транспортним засобом жінку, яка в цей час йшла там”, — розповіли в пресслужбі патрульної поліції області.

В результаті чого жінка отримала травму ноги. Згодом її госпіталізували медики. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі деталі інциденту.

Нагадаємо, що у Дніпрі 20-річний хлопець жив в покинутій машині, забитій всіляким сміттям. Вдень 27 вересня громадянин помер.

Новини України: у ДТП під Києвом загинули двоє людей

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання