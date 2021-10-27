ДТП у Харкові: батьки 16-річного водія Infiniti просять пасажира взяти провину на себе — соцмережі

ДТП у Харкові: батьки 16-річного водія Infiniti просять пасажира взяти провину на себе — соцмережі

Зазначимо, що окрім водія, в Infinity перебували його 16-річна дівчина та двоє повнолітніх хлопців.

Батьки 16-річного Миколи Х., який влаштував моторошну ДТП у Харкові, нібито пропонують за величезні гроші взяти всю провину на себе одному з пасажирів Infinity.

Про це повідомив харківський блогер Стас Жадан на своїй сторінці у Instagram.

"Ми вийшли на зв'язок із сестрою одного з хлопців, який перебував у машині, на якій скоїли ДТП. Наскільки нам відомо, батьки пропонують величезні гроші, щоб один із пасажирів узяв провину на себе замість водія", — розповів Жадан.

Смертельна ДТП з Infinity у Харкові: пасажирові пропонують взяти провину на себе замість 16-річного водія - соцмережі

Зазначимо, що окрім 16-річного водія, в Infinity перебували його 16-річна дівчина та двоє повнолітніх хлопців. У свою чергу батько хлопця вже заявив, що за кермом міг бути і не Микола.

Свою сторінку в соцмережах хлопець уже "почистив". Раніше там були відео та сторіз, де хлопець їздити за кермом, порушуючи ПДР (водійських прав у нього не було) і хамить патрульним.

Нагадаємо, що зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири, що перебували за кермом "японця", потрапили до лікарні.

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