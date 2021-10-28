Зустрівшись поглядами з сином, Михайло Харківський показав підлітку жест, на який звернули увагу журналісти.

Перед засіданням Київського районного суду Харкова, де ймовірному винуватцю у смертельній ДТП, 16-річному Миколі, обирали запобіжний захід, стався курйозний інцидент. Батько підозрюваного чекає візуального контакту з сином. Зустрівшись поглядами, Михайло Харківський показав підлітку жест, на який звернули увагу журналісти. Чоловік приклав палець до своїх губ, мовляв, "нічого не кажи".

Смертельна ДТП у Харкові: батько 16-річного підозрюваного перед початком засідання дав синові знак мовчати

Зазначимо, що 16-річний Микола відмовлявся співпрацювати зі слідством і на допиті нічого не говорив правоохоронцям. А сьогодні його адвокат заявила, що її підзахисний нічого не пам’ятає і стверджувала, що за кермом був не Микола.

Нагадаємо, що зіткнення сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири, що знаходився за кермом "японця", потрапили до лікарні.

27 жовтня, 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Сьогодні, 28 жовтня, суд обрав хлопцеві запобіжний захід — 60 діб арешту без права внесення застави.

Раніше батько харківського мажора погрожував журналістці і послав її в дупу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання