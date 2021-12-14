ДТП у Луцьку: 16-річного водія, який збив на "зебрі" 6 людей, відправили під домашній арешт

ДТП у Луцьку: 16-річного водія, який збив на "зебрі" 6 людей, відправили під домашній арешт

Сам підліток у суді запевняв, що нічого не пам'ятає.

У Луцьку неповнолітньому керманичу автівки, який на пішоходному переході збив 6 людей, обрали запобіжний захід. Суд відправив 16-річного Дмитра Р. під цілодобовий домашній арешт

Про це інформує Volynpost.

Cуддя Анатолій Марчук ухвалив рішення про цілодобовий домашній арешт на два місяці. Підлітку заборонено залишати житло цілодобово, крім годин навчання у Луцькому професійному технічному училищі.

Зазначається, що сам підозрюваний та його захисниця також не заперечували щодо задоволення клопотання про домашній арешт. Клопотання про домашній арешт підтримала і представниця прокуратури.

"Я не пам'ятаю нічого. Я пам'ятаю тільки, вже як лежав біля машини і мене ногами били. В мене синяки не від ДТП", — сказав на суді Дмитро Р.

Своєю чергою, мати хлопця у суді попросила вибачення у постраждалих та розповіла, що практики водіння хлопець не мав, адже автомобіль йому не давали.

"Я не знаю, як це пояснити. Треба зробити все, щоб була жива мама дітей (39-річна постраждала, — ред.). Ніхто не має права забирати маму в дітей. Я нікому не бажаю пережити те, що я пережила за ці три дні", — сказала Анна Ільчук.

Жінка розповіла, що батько хлопця наразі перебуває на заробітках. Каже, що практики у водінні її 16-річний син не мав, лише грав у комп'ютерні ігри, де їздив машиною. Анна запевняє, що родина не заперечуватиме проти справедливого покарання для сина.

Крім Дмитра у жінки є ще двоє дітей.

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