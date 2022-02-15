ДТП у Миколаївській області: фура протаранила колону військової техніки, є постраждалий (відео)

ДТП у Миколаївській області: фура протаранила колону військової техніки, є постраждалий (відео)

Внаслідок аварії отримав тілесні ушкодження військовослужбовець, пошкоджено три військові машини.

На трасі Одеса – Мелітополь, поблизу повороту до с. Луч Миколаївської області, 15 лютого вантажний автомобіль ДАФ виїхав з проїжджої частини на узбіччя, де зупинилася військова колона.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області, пише "Укрінформ".

"На автодорозі Одеса-Мелітополь, поблизу повороту до с. Луч Миколаївської області, близько 12:30 водій (1958 року народження) автомобіля ДАФ здійснив виїзд з проїжджої частини на узбіччя, де зупинилася колона військових вантажівок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП тілесні ушкодження середньої тяжкості отримав військовослужбовець 2003 року народження, який стояв попереду однієї з машин. Також три військові автівки зазнали механічних пошкоджень.

Нагадаємо:

У Києві на Харківській площі вантажівка військових протаранила дві автівки, постраждала дитина. Аварія сталася на перехресті проспекту Бажана та Харківської площі.

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