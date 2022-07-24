ДТП у Миколаївській області: водії машин та одна з пасажирок загинули на місці (фото)

На автодорозі Н-11 "Миколаїв — Дніпро", в межах с. Калинівка Воскресенської територіальної громади Миколаївського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та Peugeot.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Миколаївської області.

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Внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів.

Постраждала також пасажирка автомобіля Peugeot, її госпіталізували до лікарні. За інформацією Національної поліції, 66-річна жінка померла.

Раніше стало відомо, що в ДТП під Вінницею трагічно загинуло подружжя. А у селі Ставчани Чернівецької області у нічній ДТП загинув 20-річний місцевий житель, який був пасажиром BMW.

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