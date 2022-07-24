ДТП у Миколаївській області: водії машин та одна з пасажирок загинули на місці (фото)

На автодорозі Н-11 "Миколаїв — Дніпро", в межах с. Калинівка Воскресенської територіальної громади Миколаївського району сталася дорожньо-транспортна пригода.
Зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та Peugeot.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Миколаївської області.
Внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів.
Постраждала також пасажирка автомобіля Peugeot, її госпіталізували до лікарні. За інформацією Національної поліції, 66-річна жінка померла.
Раніше стало відомо, що в ДТП під Вінницею трагічно загинуло подружжя. А у селі Ставчани Чернівецької області у нічній ДТП загинув 20-річний місцевий житель, який був пасажиром BMW.
Читайте також: