ДТП у Полтавській області: хлопець від удару "залетів" на капот машини

Поліція з'ясовує обставини аварії.
У місті Гребінка, Лубенського району, сталася дорожньо-транспортна пригода. Постраждав підліток.
Про це повідомили у поліції Полтавської області.
Правоохоронці встановили, що водій автомобіля "ВАЗ" наїхав на 14-річного хлопця, коли той переходив дорогу по зебрі.
Від удару підліток потрапив на капот автівки. Обставини та причини ДТП встановлює поліція Лубенщини.
Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені автомобіль Ford наїхав на 60-річного чоловіка. Зі слів кермувальника, він не помітив людину, яка лежала на проїжджій частині.