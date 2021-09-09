ДТП у Полтавській області: хлопець від удару "залетів" на капот машини

ДТП у Полтавській області: хлопець від удару "залетів" на капот машини

Поліція з'ясовує обставини аварії.

У місті Гребінка, Лубенського району, сталася дорожньо-транспортна пригода. Постраждав підліток.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля "ВАЗ" наїхав на 14-річного хлопця, коли той переходив дорогу по зебрі.

Від удару підліток потрапив на капот автівки. Обставини та причини ДТП встановлює поліція Лубенщини.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені автомобіль Ford наїхав на 60-річного чоловіка. Зі слів кермувальника, він не помітив людину, яка лежала на проїжджій частині.

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