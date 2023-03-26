ДТП у Вінницькій області: мертвий водій і розбита автівка (фото)

Чоловік загинув на місці, а його пасажир потрапив до лікарні.

Поблизу села Яришівка Томашпільської територіальної громади сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Вінницькій області.

За попередніми даними, автомобіль Chevrolet, за кермом якого перебував 30-річний водій, з'їхав з проїжджої частини дороги у кювет. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії. Його 43-річного пасажира госпіталізували у важкому стані.

Загиблого і травмованого рятувальники деблоковували із автівки за допомогою спецобладнання.

Нагадаємо, у Чернігові сталася смертельна ДТП - загинули двоє людей. Водій легковика врізався у маршрутку.

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