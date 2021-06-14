Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

ДТП українського автобуса в Польщі: помер ще один пасажир, який отримав тяжкі травми

ДТП українського автобуса в Польщі: помер ще один пасажир, який отримав тяжкі травми

Польське Радіо

Чоловік спочатку лікувався у польському Пшемислі, а згодом його перевезли в Україну. 

В Україні помер 60-річний чоловік, який їхав у автобусі "Познань-Херсон", що у березні в Підкарпатському воєводстві Польщі потрапив у смертельну ДТП

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речницю Окружної прокуратури у Перемишлі Марту Пентковську.

“Ми отримали інформацію з України про те, що померла восьма особа з цієї аварії. Зараз ми намагаємося підтвердити, чи ця смерть має зв’язок з ДТП”,- повідомила Пентковська. 

Зазначається, що покійним є 60-річний уродженець Херсонської області. Він у ДТП отримав тяжкі травми та спочатку лікувався у польському Пшемислі, а згодом його перевезли в Україну. 

Нагадаємо

  • Автобус злетів з естакади, травмованих евакуювали гелікоптерами: подробиці смертельної ДТП з українцями в Польщі
  • "Автобус почало кидати праворуч і ліворуч": постраждалі в Польщі українці розповіли про момент ДТП 
  • Смертельна ДТП з українцями у Польщі: у Мережі опублікували відео з місця автокатастрофи 
  • Смертельні ДТП з українськими автобусами у Польщі: які додаткові заходи має намір застосувати сусідня країна

Новини світу: винуватцю ДТП у Польщі, під час якої загинули українці, загрожує до 8 років тюрми

Новини світу: винуватцю ДТП у Польщі, під час якої загинули українці, загрожує до 8 років тюрми