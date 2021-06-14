ДТП українського автобуса в Польщі: помер ще один пасажир, який отримав тяжкі травми

Чоловік спочатку лікувався у польському Пшемислі, а згодом його перевезли в Україну.

В Україні помер 60-річний чоловік, який їхав у автобусі "Познань-Херсон", що у березні в Підкарпатському воєводстві Польщі потрапив у смертельну ДТП.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на речницю Окружної прокуратури у Перемишлі Марту Пентковську.

“Ми отримали інформацію з України про те, що померла восьма особа з цієї аварії. Зараз ми намагаємося підтвердити, чи ця смерть має зв’язок з ДТП”,- повідомила Пентковська.

Зазначається, що покійним є 60-річний уродженець Херсонської області. Він у ДТП отримав тяжкі травми та спочатку лікувався у польському Пшемислі, а згодом його перевезли в Україну.

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