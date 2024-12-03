ДТП в Дніпрі: в поліції прокоментували інформацію про відмову слідчого взяти заяву потерпілого

Навколо трагічної ДТП у Дніпрі наростає напруження.

У мережі активно поширюється заява про те, що слідчий відмовився прийняти батьків загиблої дівчинки. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська, передають місцеві канали.

За її словами, батька дійсно викликали для опитування, і згідно з запису відеокамер він близько 30 хвилин очікував перед кабінетом, поки слідчий завершить попередню роботу. Після цього батька опитали, визнали потерпілим і відпустили.

"Старчевська підкреслила, що інформація, яка шириться мережею, не відповідає дійсності", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася у Дніпрі ввечері 1 грудня. На Набережній заводській автомобіль BMW зіткнувся із Ford. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали.

Читайте також: