ДТП в Харкові: авто відкинуло на дитмайданчик, є постраждалі (фото)

У Харкові ввечері 20 листопада сталася аварія: авто в’їхало в електроопору, після чого машину відкинуло на дитячий майданчик. Через це постраждали троє підлітків.

Про це повідомила поліція Харківської області.

ДТП сталася на вулиці Саперній у Київському районі Харкова. Поліція отримала повідомлення про аварію близько 21:40.

За попередніми даними, 47-річний водій автомобіля Toyota Avensis не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. Через це машину відкинуло на дитячий майданчик.

Внаслідок ДТП постраждали 19-річний юнак, 16-річний хлопець й 17-річна дівчина. Вони отримали садна та забої.

На місці події працювали слідчі та патрульні поліцейські, які встановлюють обставини аварії. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку.

ДТП в Харкові 20 листопада / © Поліція Харківської області

ДТП в Харкові 20 листопада / © Поліція Харківської області

ДТП в Харкові 20 листопада / © Поліція Харківської області

