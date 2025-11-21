ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

ДТП в Харкові: авто відкинуло на дитмайданчик, є постраждалі (фото)

Внаслідок наїзду на електроопору авто відкинуло на дитячий майданчик, де в той час перебували троє підлітків.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Поліція

Поліція / © npu.gov.ua

У Харкові ввечері 20 листопада сталася аварія: авто в’їхало в електроопору, після чого машину відкинуло на дитячий майданчик. Через це постраждали троє підлітків.

Про це повідомила поліція Харківської області.

ДТП сталася на вулиці Саперній у Київському районі Харкова. Поліція отримала повідомлення про аварію близько 21:40.

За попередніми даними, 47-річний водій автомобіля Toyota Avensis не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. Через це машину відкинуло на дитячий майданчик.

Внаслідок ДТП постраждали 19-річний юнак, 16-річний хлопець й 17-річна дівчина. Вони отримали садна та забої.

На місці події працювали слідчі та патрульні поліцейські, які встановлюють обставини аварії. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку.

ДТП в Харкові 20 листопада / © Поліція Харківської області

ДТП в Харкові 20 листопада / © Поліція Харківської області

ДТП в Харкові 20 листопада / © Поліція Харківської області

ДТП в Харкові 20 листопада / © Поліція Харківської області

ДТП в Харкові 20 листопада / © Поліція Харківської області

ДТП в Харкові 20 листопада / © Поліція Харківської області

До слова, напередодні на Івано-Франківщині поліція затримала 27-річного водія з Чернівецької області, який вчинив смертельну ДТП і втік з місця події. Водій наїхав на 56-річного пішохода на проїзній частині. Чоловік від травм загинув на місці.

Дата публікації
Кількість переглядів
216
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie