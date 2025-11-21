- Дата публікації
ДТП в Харкові: авто відкинуло на дитмайданчик, є постраждалі (фото)
Внаслідок наїзду на електроопору авто відкинуло на дитячий майданчик, де в той час перебували троє підлітків.
У Харкові ввечері 20 листопада сталася аварія: авто в’їхало в електроопору, після чого машину відкинуло на дитячий майданчик. Через це постраждали троє підлітків.
Про це повідомила поліція Харківської області.
ДТП сталася на вулиці Саперній у Київському районі Харкова. Поліція отримала повідомлення про аварію близько 21:40.
За попередніми даними, 47-річний водій автомобіля Toyota Avensis не впорався з керуванням та наїхав на електроопору. Через це машину відкинуло на дитячий майданчик.
Внаслідок ДТП постраждали 19-річний юнак, 16-річний хлопець й 17-річна дівчина. Вони отримали садна та забої.
На місці події працювали слідчі та патрульні поліцейські, які встановлюють обставини аварії. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку.
До слова, напередодні на Івано-Франківщині поліція затримала 27-річного водія з Чернівецької області, який вчинив смертельну ДТП і втік з місця події. Водій наїхав на 56-річного пішохода на проїзній частині. Чоловік від травм загинув на місці.