ДТП в Одесі: водій в стані алкогольного сп’яніння наїхав на військового Нацгвардії

У Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали чотири особи, серед яких військовослужбовець Національної гвардії України.

Про це повідомила Національна поліція України.

За попередньою інформацією, 51-річний водій автомобіля Ford зіткнувся з автомобілем Honda, який зупинився перед ним для пред’явлення документів військовослужбовцю НГУ.

Удар відкинув Ford вбік, після чого він наїхав на гвардійця. Внаслідок аварії травми отримали водії обох автомобілів, а також 27-річний пасажир Ford та 37-річний військовослужбовець. Усіх постраждалих доставили до лікарні з різними травмами.

Нагадаємо, 26 травня у Києві суддя Олексій Тандир на блокпосту збив військового Нацгвардії Вадима Бондаренка.

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