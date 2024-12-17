ДТП в Одесі: водій в стані алкогольного сп’яніння наїхав на військового Нацгвардії

Усі постраждалі доставлені до лікарні.
У Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждали чотири особи, серед яких військовослужбовець Національної гвардії України.
Про це повідомила Національна поліція України.
За попередньою інформацією, 51-річний водій автомобіля Ford зіткнувся з автомобілем Honda, який зупинився перед ним для пред’явлення документів військовослужбовцю НГУ.
Удар відкинув Ford вбік, після чого він наїхав на гвардійця. Внаслідок аварії травми отримали водії обох автомобілів, а також 27-річний пасажир Ford та 37-річний військовослужбовець. Усіх постраждалих доставили до лікарні з різними травмами.
Нагадаємо, 26 травня у Києві суддя Олексій Тандир на блокпосту збив військового Нацгвардії Вадима Бондаренка.
Читайте також: