ДТП в Одеській області: чоловік жахливо загинув під колесами фури

У селі Миколаївка-Новоросійська 42-річний водій вантажного автомобіля Volvo наїхав на 50-річного місцевого чоловіка.

Від отриманих травм потерпілий загинув.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За попередньою інформацією правоохоронців, під колеса вантажівки пішохід потрапив, коли перебігав дорогу в невстановленому місці.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на автодорозі "Львів – Тернопіль – Рава-Руська" сталася смертельна аварія. Внаслідок аварії загинув 28-річний велосипедист.

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