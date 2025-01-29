ДТП з Анною Жук: суд виніс рішення щодо чоловіка блогерки, який перебував за кермом

Про цю страшну аварію вже кілька днів поспіль говорить вся країна.

На Полтавщині сталася жахлива автотроща, де загинула харківська блогерка Анна Жук. За кермом в момент аварії був її чоловік Володимир Більовцов. Днями йому оголосили про підозру, а 28 січня обрали запобіжний захід.

Що вирішив суд – читайте в ексклюзиві Людмили Труфин на ТСН.UA.

Дивіться відео: СКАНДАЛЬНА ДТП З БЛОГЕРКОЮ: НОВІ ПОДРОБИЦІ ПРО ЧОЛОВІКА АНІ ЖУК, яка загинула на місці!

Суд виніс вирок

Новий поворот у справі про моторошну аварію на Полтавщині, в якій загинула відома блогерка Анна Жук, відома як Аннет. 28 січня стало відомо, що водію легковика, який зіткнувся з вантажівкою на трасі Київ-Харків неподалік села Засулля Лубенської громади, суд обрав запобіжний захід. Про це Суспільному розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За його словами, чоловіка відправили під варту на 60 днів без права внесення застави.

Оголосили підозру

Нагадаємо, що за кермом Лексуса, який спричинив смертельну ДТП, перебував чоловік популярної блогерки Анни Жук Володимир Більовцов. Йому оголосили про підозру. Про це Суспільному розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За його словами, водію легковика, повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Санкція — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Нині слідчі дії тривають.

Прощання з блогеркою

Днями Володимир Більовцов уперше прокоментував трагічну загибель своєї дружини Анни Жук, життя якої забрала ДТП 24 січня на трасі Київ-Харків. Архівні фото він опублікував в Instagram.

“До швидкої зустрічі, моя кохана людина. Не можу повірити, що це правда, якщо можна було б відмотати час тому і все змінити, але, на жаль, це неможливо. Люблю навіки! Царство небесне, кохана”, — написав Володимир.

26 січня з Анною Жук попрощалися в Харкові. На церемонії прощання також зʼявився її чоловік.

Блогерка була на 14 років старшою за Володимира і зворушливо відгукувалася про нього.

“Я взагалі ніколи не відчувала різницю у віці", — говорила Анна в інтервʼю 2023 року.

У лютому 2023 року в пари народився син Захар, а перед цим блогерка пережила викидень, залишаючись в Україні під час війни вагітною.

Жахлива автотроща на Полтавщині

Нагадаю, що 24 січня на трасі Харків-Київ сталася жахлива автотроща, де і загинула харківська блогерка Анна Жук (Аннет). Про це у своєму телеграм-каналі повідомив блогер Женя Зуб, який опублікував відео з розтрощеним Лексусом родини Жук.

Блогер написав, що в автомобілі, за кермом якого був чоловік блогерки Анет, сталася аварія під час обгону. Внаслідок інциденту Анна померла на місці, а один з її синів отримав травми. У лікарні опинився і водій фури. Інформацію про загибель блогерки підтвердила менеджерка з підбору співпраці Євгенія.

Що кажуть у поліції

Згодом і у Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області підтвердили інформацію про ДТП. Правоохоронці зазначили, що дорожньо-транспортна пригода сталася 24 січня близько 08:40 на 209 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Засулля Лубенської територіальної громади. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Lexus, під керуванням водія 1999 року народження, зіткнувся із вантажівкою Renault Premium, що знаходилася у нерухомому стані за межами проїзної частини дороги.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Слідчі Головного управління поліції Полтавщини спільно з прокуратурою наразі встановлюють точні обставини та причини трагічної пригоди.

Пізніше також з'ясувалося, що родина їхала до столиці на день народження доньки блогерки Стасі Макеєвої. Інфлюенсерка, як відомо, тісно підтримувала зв'язок з Анною, проте після трагедії святкування було скасовано.

Хто така Анна Жук

Анна Жук була відомою харківською блогеркою і матір'ю трьох синів. Вона активно ділилася моментами свого життя в соціальних мережах, зокрема на Instagram, де її підписниками були понад 370 тисяч людей. Анна активно брала участь у проєктах, що підтримували жінок, проводила майстер-класи та тренінги, а також часто була гостею інтерв'ю та подкастів. Блогерка мала відзнаку "За сприяння війську" від головнокомандувача ЗСУ.

Раніше суд обрав запобіжний захід чоловікові блогерки Анни Жук, яка загинула 24 січня в моторошній аварії.

Читайте також: