ДТП з двома загиблими: у Чернігові автівка влетіла у маршрутку (фото)

Водій легковика загинув на місці, а його пасажирка - у лікарні.

У Чернігові сталася смертельна ДТП - загинули двоє людей.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

"74-річний водій автівки "ЗАЗ Таврія" виїхав на смугу зустрічного руху. Там автівка зіткнулася з маршрутним автобусом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика загинув на місці, а його тяжко травмована пасажирка була доправлена до лікарні, де невдовзі також померла. Кількість постраждалих пасажирів автобуса встановлюється", - зазначили у відомстві.

Фото: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Поліція відкрила провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб).

Нагадаємо, у Вінницькій області до 10 років ув’язнення засудили водія, який збив подружжя. Вони загинули на місці.

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