Микола Х* у залі суду під час обрання запобіжного заходу. / Департамент комунікації Нацполіції України

ДТП з Infiniti у Харкові: 16-річний підозрюваний відмовився від аналізу крові

ДТП з Infiniti у Харкові: 16-річний підозрюваний відмовився від аналізу крові

Адвокат пояснив, що саме аналіз крові може повністю виключити відсутність в організмі будь-яких наркотичних речовин.

Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП у Харкові 16-річний Микола Х. відмовився від аналізу крові.

Про це розповів адвокат дочки 58-річного загиблого в аварії Ігоря Носова Ігор Черняк на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, сторона слідства поки не звернулася до суду для примусового відбору біологічних зразків у підлітка.

"Безумовно, це його право за законом. Але в сторони слідства є право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. Поки це право не реалізоване", — зазначив правозахисник.

Також читайте ДТП у Харкові і на Херсонщині за участю неповнолітніх: як батьківська вседозволеність призводить до трагедій

Черняк пояснив, чому аналіз крові є надзвичайно важливим для слідства.

"Саме аналіз крові може повністю виключити відсутність в організмі будь-яких речовин (наркотичних — Ред.), що прямо впливають на кваліфікацію злочину. Іншими словами, проведений аналіз сечі виключає багато, але далеко не все", — сказав адвокат.

Ігор Черняк повідомив, що слідство зібрало значний обсяг доказів, що за кермом Infiniti перебував саме Микола Х.

Нагадаємо, що зіткнення у Харкові сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири потрапили до лікарні.

27 жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 28 жовтня суд обрав хлопцеві запобіжний захід — 60 діб арешту без права внесення застави.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання