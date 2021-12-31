ДТП з Infiniti у Харкові: справу 16-річного водія направили до суду

ДТП з Infiniti у Харкові: справу 16-річного водія направили до суду

Підлітка звинувачують у порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і неправдивому повідомленні про вчинення злочину.

Обвинувальний акт щодо 16-річного водія Infinity Миколи Х., якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у Харкові, направили до суду.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Підлітка звинувачують за двома фактами:

порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого;

завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

Правоохоронці нагадали, що після вчинення ДТП, у лікарні неповнолітній водій зателефонував до поліції та повідомив, що його автомобіль нібито викрали.

Крім того, наразі триває слідство за фактами допуску батьками неповнолітнього до керування автомобілем та злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 287, ст. 166 КК України). Також розслідується факт незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.1, ч. 3 ст. 289 ККУ).

Нагадаємо, що зіткнення у Харкові сталося на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської пізно ввечері 26 жовтня. На записах з камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець і його пасажири потрапили до лікарні.

27 жовтня 16-річному Миколі оголосили підозру. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. 28 жовтня суд обрав хлопцеві запобіжний захід — 60 діб арешту без права внесення застави. Експертиза визнала підлітка осудним.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.