ДТП з Infiniti у Харкові: стали відомі результати психіатричної експертизи 16-річного Миколи Харківського

Експертиза визнала підлітка осудним.

У Харкові стали відомі результати психіатричної експертизи 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна.

Про це повідомив адвокат потерпілих Ігор Черняк.

"Психіатрична експертиза довела, що Микола Харківській усвідомлював свої дії і міг ними керувати, коли скоював ДТП на проспекті Гагаріна. Говорячи простіше - визнала його осудним. Це значить, що у суду не буде жодних перепон для притягнення його до кримінальної відповідальності", - написав Черняк.

Нагадаємо, що в Харкові допитали матір 16-річного Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові. Жінка приїхала з Німеччини і дала свідчення.

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