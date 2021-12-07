ДТП з Infiniti у Харкові: стали відомі результати психіатричної експертизи 16-річного Миколи Харківського

Експертиза визнала підлітка осудним.
У Харкові стали відомі результати психіатричної експертизи 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна.
Про це повідомив адвокат потерпілих Ігор Черняк.
"Психіатрична експертиза довела, що Микола Харківській усвідомлював свої дії і міг ними керувати, коли скоював ДТП на проспекті Гагаріна. Говорячи простіше - визнала його осудним. Це значить, що у суду не буде жодних перепон для притягнення його до кримінальної відповідальності", - написав Черняк.
Нагадаємо, що в Харкові допитали матір 16-річного Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові. Жінка приїхала з Німеччини і дала свідчення.
Читайте також:
- "Називався іншим ім'ям і намагався втекти з лікарні": прокурор розповів про водія, який скоїв ДТП у Харкові
- Все, що відомо про аварію і 16-річного "мажора"
- Тайм-менеджмент на висоті: у Харкові водій кермував авто і голився (відео)
- Майже Цезар: у Харкові маршрутник кермував авто і грав в ігри на телефоні (відео)