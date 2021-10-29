ДТП з Infiniti в Харкові: десятки адвокатів зголосилися захищати потерпілих

Чимало адвокатів запропонували родині забиблого та постраждалим у ДТП свої послуги.
У Харкові ще вчора родина загиблого в ДТП на проспекті Гагаріна водія Chevrolet шукала адкоката, як станом на зараз більше десятка відомих захисників в Україні пропонують їй та іншим постраждалим свої послуги.
Про це повідомив депутат Харківської облради Юрій Сапронов.
"Професійний адвокат Ігор Черняк підписав договір з одним із потерпілих, у другого потерпілого буде інший адвокат, але обидва адвокати працюють разом.
Хто ще з адвокатів працюватиме вирішують виключно два цих адвокати, разом із потерпілими.
- Гарік Корогодський
- Олександр Давтян
- Валерій Дема
- Володимир Скоробогач
- Масі Наєм
- Ігор Когут
- Сергій Хорошайлов
- Юрій Губанко
- Юрій Сапронов
Чекаємо розпоряджень за що і де потрібно платити (експертизи, техніка, технічна підтримка, охоронна-будь-яка). Бюджет необмежений. Безумовно, необхідна підтримка мас-медіа та всього суспільства", - написав він.
Нагадаємо, що смертельна автотроща сталася у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах із камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець, який перебував за кермом "японця" та двоє пасажирів легковика потрапили до лікарні.
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