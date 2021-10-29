ДТП з Infiniti в Харкові: десятки адвокатів зголосилися захищати потерпілих

Чимало адвокатів запропонували родині забиблого та постраждалим у ДТП свої послуги.

У Харкові ще вчора родина загиблого в ДТП на проспекті Гагаріна водія Chevrolet шукала адкоката, як станом на зараз більше десятка відомих захисників в Україні пропонують їй та іншим постраждалим свої послуги.

Про це повідомив депутат Харківської облради Юрій Сапронов.

"Професійний адвокат Ігор Черняк підписав договір з одним із потерпілих, у другого потерпілого буде інший адвокат, але обидва адвокати працюють разом.

Хто ще з адвокатів працюватиме вирішують виключно два цих адвокати, разом із потерпілими.

Гарік Корогодський

Олександр Давтян

Валерій Дема

Володимир Скоробогач

Масі Наєм

Ігор Когут

Сергій Хорошайлов

Юрій Губанко

Юрій Сапронов

Чекаємо розпоряджень за що і де потрібно платити (експертизи, техніка, технічна підтримка, охоронна-будь-яка). Бюджет необмежений. Безумовно, необхідна підтримка мас-медіа та всього суспільства", - написав він.

Нагадаємо, що смертельна автотроща сталася у Харкові на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. На записах із камер відеоспостереження видно, що водій Infiniti пролетів на червоне світло, після чого врізався у Chevrolet. Водій другої машини загинув на місці. Хлопець, який перебував за кермом "японця" та двоє пасажирів легковика потрапили до лікарні.

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