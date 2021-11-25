ДТП з Infiniti в Харкові: мати 16-річного підлітка дала свідчення

Правоохоронці допитали матір підлітка, який скоїв смертельну ДТП.

У Харкові допитали матір 16-річного Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові. Жінка приїхала з Німеччини і дала свідчення.

Про це повідомляє "Суспільне".

Як повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков, мати 16-річного підлітка, який за кермом Infiniti скоїв ДТП із загиблим та трьома постраждалими, дала покази слідчому.

Днями жінка приїхала з-за кордону. Що саме вона розповіла слідству, прокурор не повідомив.

За словами начальника облуправління поліції Станіслава Перліна, справу передадуть на розгляд суду "найближчим часом".

"Триває слідство. Призначені усі судові експертизи, частково судові експертизи вже отримані. Слідство має усі необхідні докази. Не бачу жодних проблем з розслідуванням справи. Справа буде найближчим часом розслідувана, направлена до суду", — сказав Перлін.

Нагадаємо, що за кермом автомобіля Infiniti перебував 16-річний Микола Харківський, який підозрюється у спричиненні смертельної аварії на проспекті Гагаріна у Харкові. Це підтвердила молекулярно-генетична експертиза.

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