Смертельна ДТП з Infiniti в Харкові: стало відомо, з якою швидкістю "летів" 16-річний водій

Смертельна ДТП з Infiniti в Харкові: стало відомо, з якою швидкістю "летів" 16-річний водій

Стали відомі результати автотехнічної експертизи.

У Харкові стали відомі результати автотехнічної експертизи, яка визначила швидкість руху автівки Infiniti, яка спровокувала ДТП на проспекті Гагаріна, в результаті якої загинула одна людина, а троє отримали травми.

Про це в соцмережі повідомив захисник потерпілих Ігор Черняк.

"Під час розслідування було встановлено, що на момент зіткнення швидкість автомобіля Infiniti, під кермуванням 16-річного Миколи Харківського, склала 180 км/год", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, що раніше стали відомі результати психіатричної експертизи 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна.

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