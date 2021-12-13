Смертельна ДТП з Infiniti в Харкові: стало відомо, з якою швидкістю "летів" 16-річний водій

Стали відомі результати автотехнічної експертизи.
У Харкові стали відомі результати автотехнічної експертизи, яка визначила швидкість руху автівки Infiniti, яка спровокувала ДТП на проспекті Гагаріна, в результаті якої загинула одна людина, а троє отримали травми.
Про це в соцмережі повідомив захисник потерпілих Ігор Черняк.
"Під час розслідування було встановлено, що на момент зіткнення швидкість автомобіля Infiniti, під кермуванням 16-річного Миколи Харківського, склала 180 км/год", - повідомив адвокат.
Нагадаємо, що раніше стали відомі результати психіатричної експертизи 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП на проспекті Гагаріна.
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