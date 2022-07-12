ДТП з кортежем Ярославського: бізнесмен здав зразок ДНК і погодився на допит – ЗМІ

Сьогодні, 12 липня, Ярославський вперше з лютого приїхав до України.

Бізнесмен Олександр Ярославський, якого підозрюють у причетності до ДТП, після повернення в Україну здав біологічні зразки для ДНК-експертизи. Ярославський навіть обіцяє прийти на допит до прокуратури.

Про це повідомляє УП із посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах та постанови прокуратури.

За інформацією видання, у пункті пропуску Малий Березний на кордоні зі Словаччиною Ярославський разом з адвокатом мав розмову з представником прокуратури. Бізнесмен начебто дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто перебував за кермом його авто на початку лютого 2022 року під час ДТП поблизу Харкова.

Зазначається, що після перетину кордону бізнесмен повинен приїхати в прокуратуру на допит як свідок.

Фото: Українська правда

Як свідчать документи, опубліковані виданням, у справі Ярославського змінено групу прокурорів.

Сам Ярославський, який був відсутній в Україні з лютого, 12 липня повернувся на Батьківщину, перетнувши кордон зі Словаччиною.

Нагадаємо, 9 лютого авто з кортежу Ярославського на смерть збило чоловіка під Харковом. Сам Ярославський наступного дня вилетів із України чартерним рейсом до Великої Британії. Він заявив, що спав і нічого про ДТП не знає.

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