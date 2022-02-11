ДТП з кортежем Ярославського: поліція встановила особу загиблого чоловіка (фото)

Чоловік був раніше судимий.

У ДТП за участі кортежа українського бізнесмена Олександра Ярославського в Харківській області загинув 36-річний житель Чугуївського району.

Про це 11 лютого повідомила пресслужба Національної поліції Харківської області.

Інші деталі з біографії загиблого невідомі. За інформацією у ЗМІ, чоловік був раніше судимий.

Поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за приховування злочину відносно чоловіка, який заявив про свою причетність до дорожньо-транспортної пригоди.

Прокуратура Харківської області

Нагадаємо, що ввечері 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський невідоме авто їхало з Чугуєва в напрямку Харкова та на смерть збило пішохода. За даними ЗМІ, винуватцем аварії міг стати автомобіль із кортежу Ярославського.

В МВС України 10 лютого повідомили, що правоохоронці викликали на допит Ярославського. Він заявив, що спав удома в той момент, коли сталася аварія. Згодом з'явилася інформація, що бізнесмен "відповідно до сформованого на початку тижня робочого графіка" відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю.

В компанії Ярославського DCH повідомили, що за кермом авто зі знайденими на місці ДТП номерними знаками був водій, який працює в одній із допоміжних служб компанії.

Згодом очільника поліції Харківської області звільнили через історію з ДТП. Справу намагалися сфальсифікувати - підозру оголосили не тій людині, яка була за кермом.

Справу щодо смертельної ДТП за участю авто Ярославського намагалися сфальсифікувати | Новини України

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