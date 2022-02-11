ДТП з кортежем Ярославського: з'явилося відео з місця події

На відео кортеж із машин Mercedes G-класу їде з місця ДТП.

У Харківській області 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський автомобіль, який їхав з Чугуєва в напрямку Харкова, на смерть збив пішохода. Винуватцем аварії став автомобіль із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

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Відео ДТП потрапило до Мережі.

На відео кортеж із машин Mercedes G-класу їде з місця ДТП. Жертву переїхали двічі.

В МВС України 10 лютого повідомили, що правоохоронці викликали на допит Ярославського. Він заявив, що спав удома в той момент, коли сталася аварія.

Провину за аварію намагався взяти на себе співробітник DCH, але його викрили на брехні. Згодом очільника поліції Харківської області звільнили через історію з ДТП. Справу намагалися сфальсифікувати - підозру оголосили не тій людині, яка була за кермом.

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