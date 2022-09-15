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ДТП з кортежем Зеленського та часткова евакуація у Кривому Розі: головні новини ночі 15 вересня

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ДТП з кортежем Зеленського та часткова евакуація у Кривому Розі: головні новини ночі 15 вересня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 15 вересня:

  • Кортеж президента Володимира Зеленського в ніч проти 15 вересня потрапив у ДТП у Києві. Читати далі –>
  • Після ракетного удару по гідротехнічній споруді в Кривому Розі з деяких вулиць міста людей просять евакуюватися. Читати далі –>
  • Зеленський назвав окупантів, які завдали ракетних ударів по Кривому Рогу, слабаками, негідниками та терористами. Читати далі –>
  • На розгляд верхньої палати Конгресу США надійшов законопроєкт, відповідно до якого Росія кваліфікується як держава-спонсор тероризму. Читати далі –>
  • Королівський гвардієць, який стояв у почесній варті біля труни королеви Єлизавети ІІ, знепритомнів та упав лицем на долівку. Читати далі –>

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