ДТП з трьома загиблими у Харкові: з'явилося відео

Вантажівка поїхала на червоне.

25 листопада у Харкові розчавила таксі із трьома людьми. За інформацією поліції, водій фури поїхав на червоний сигнал світлофора.

Опубліковано відеозапис моменту ДТП, в якій фура після зіткнення з легковиком перекинулася і розчавила таксі з людьми.

На кадрах видно, як вантажівка проїздить на червоне світло в напрямку Салтівського шосе, вона на високій швидкості виїжджає на перехрестя і перетинаєйого. Далі вантажівка врізається в легковик, який їхав на свій зелений. Від удару фуру заносить та розвертає і вона падає на автомобіль таксі.

В таксі їхали 40-річна жінка з онукою 3-річною онукою. Усі вони загинули. Постраждали ще п'ятеро людей.

Водія фури затримано.