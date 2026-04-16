ДТП з українцями в Польщі: в МЗС повідомили про стан потерпілих

ДТП у Польщі

Після аварії мікроавтобуса поблизу польського міста Ланьцут п’ятеро українських громадян отримали медичну допомогу на місці ДТП, ще одну громадянку було госпіталізовано до лікарні.

Про це повідомили журналістам у МЗС України, передає «Інтерфакс-Україна».

У Генеральному консульстві України в Любліні підтвердили, що, мікроавтобус, який напередодні перекинувся на автотрасі, мав українську реєстрацію.

«П’ятьом особам було надано медичну допомогу на місці, ще одну громадянку госпіталізовано до місцевого медичного закладу. Загроза її життю чи здоров’ю відсутня», — повідомили українські дипломати.

Консули тримають контакт із правоохоронцями для з’ясування обставин ДТП.

Водій мікроавтобуса затриманий не був.

Нагадаємо, ввечері 15 квітня поблизу Ланьцута в Підкарпатському воєводстві Польщі сталася аварія з українцями. На смузі руху в напрямку Ряшева (Жешува) мікроавтобус врізався в захисний бар’єр і перекинувся на бік. В автомобілі перебувало шестеро людей, зокрема 9-річна дитина.