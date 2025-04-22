ДТП з вантажівкою та легковиком на Львівщині: троє загиблих

На місці аварії / © Національна поліція України

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На автодорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська сталася смертельна ДТП. Зіткнулися автомобіль Kia Sportage та вантажівка MAN.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

«Від отриманих внаслідок ДТП травм 46-річний водій легковика та двоє його пасажирів, чоловіки віком 36 і 38 років, дані яких уточнюються, загинули на місці події», — йдеться у повідомленні відомства.

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Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині двоє дітей розбилися на мотоциклі.