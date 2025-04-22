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ДТП з вантажівкою та легковиком на Львівщині: троє загиблих
Хто саме з водіїв влаштував аварію — з’ясовує поліція.
На автодорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська сталася смертельна ДТП. Зіткнулися автомобіль Kia Sportage та вантажівка MAN.
Про це повідомили у поліції Львівської області.
«Від отриманих внаслідок ДТП травм 46-річний водій легковика та двоє його пасажирів, чоловіки віком 36 і 38 років, дані яких уточнюються, загинули на місці події», — йдеться у повідомленні відомства.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації.
Раніше повідомлялося, що на Рівненщині двоє дітей розбилися на мотоциклі.