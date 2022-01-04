ДТП з загиблим військовим у Рівному: водієві-"мажору" обрали запобіжний захід

ДТП з загиблим військовим у Рівному: водієві-"мажору" обрали запобіжний захід

Підозрюваного відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.

У Рівному суд обрав запобіжний захід 24-річному колишньому помічникові ексдепутата облради. Хлопець на смерть збив 27-річного військового.

Про це інформує Рівненська обласна прокуратура.

Підозрюваного відправили під варту на 60 діб без права внесення застави. Зловмисникові загрожує до 10 років за ґратами із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк.

Нагадаємо, у Рівному вночі 2 січня п’яний водій автомобіля "Ауді", рухаючись на великій швидкості збив пішохода — військового, який служив у зоні ООС 7 років.

У 24-річного водія автомобіля знайшли посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата обласної ради попереднього скликання.

"Водій тим часом із місця події втік, а після затримання поводився агресивно ще й розмахував посвідченням помічника депутата, як згодом з’ясувалося – протермінованим", – розповіли у поліції місцевому виданню "Радіо Трек".

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