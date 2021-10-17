ДТП з Зайцевою: мати загиблого розповіла про компенсацію по 30 грн і назвала це "знущанням"

ДТП з Зайцевою: мати загиблого розповіла про компенсацію по 30 грн і назвала це "знущанням"

Світлана Виниченко, яка втратила в тій страшній ДТП єдиного сина, кожні два-три місяці отримує від Зайцевої по 30-40 грн.

У понеділок, 18 жовтня, виповниться 4 роки з дня трагічної ДТП в Харкові. Тоді автомобіль Lexus, за кермом якого була студентка Олена Зайцева, врізався в Volkswagen, в результаті чого загинули шестеро людей і ще п'ять отримали поранення.

Мати жертви ДТП Олександра Світлана Виниченко розповіла, що кожні два-три місяці отримує від Зайцевої мізерні суми компенсації. Про це повідомляє "Сегодня".

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"Мені періодично надходять від Зайцевої виплати — по 30, по 40 гривень. Я вважаю це знущанням. Кожен раз, коли я бачу ці суми, у мене починається істерика. Краще нічого не треба. Крім того, з 30 гривень належить заплатити ще і податок, 7 гривень", — говорить Світлана Виниченко, яка втратила в тій страшній ДТП єдиного сина.

Адвокат потерпілих Лариса Матвєєва вважає, що Зайцева навряд чи кається у скоєному.

Нагадаємо:

Кривава аварія сталася ввечері 18 жовтня 2017-го в Харкові. Тоді автомобіль Lexus, за кермом якого була студентка Олена Зайцева, врізався в Volkswagen, в результаті чого загинули шість осіб: п'ятеро загинули на місці, а шоста жертва аварії померла після тижневої коми.

Зайцеву спочатку взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Її родина оприлюднила звернення до сімей всіх постраждалих і загиблих, в якому попросила вибачення за дочку і запропонувала матеріальну допомогу.

Також суд заарештував іншого учасника ДТП Геннадія Дронова. Слідчі заявили, що водій Volkswagen поїхав на жовтий колір світлофора, що могло стати однією з причин зіткнення.

Нарешті, 27 лютого 2019 року обом водіям суд виніс вирок — 10 років за ґратами.

Обидва засуджених за смертельну ДТП в Харкові намагалися домогтися виправдання, навіть дійшли до Верховного суду. Однак він не задовольнив скарги на вироки.

Фахівці не змогли встановити, чи була Зайцева у стані наркотичного сп'яніння

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