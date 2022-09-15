ДТП за участі кортежу Зеленського: ДБР відкрило кримінальне провадження

Державне бюро розслідування розслідуватиме ДТП за участі авто з президентом України Володимиром Зеленським, яке сталося ввечері 14 вересня.

Наразі відомо, що ДБР вже відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу.

"Проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій. За їх результатами ДБР проінформує громадськість", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, кортеж президента Володимира Зеленського ввечері 14 вересня потрапив у ДТП у Києві. Президента оглянув лікар, обставини аварії встановлюються.

Перед тим Зеленський відвідав щойно звільнений від окупантів Ізюм і, ймовірно, їхав назад до столиці.

Зеленський потрапив у ДТП і вночі звернувся до народу

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