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Правда чи брехня: у поліції Києва прокоментували заяву Дубінського про "побиття" у СІЗО

Автор
Валерій КузнєцовВалерій Кузнєцов
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Правда чи брехня: у поліції Києва прокоментували заяву Дубінського про "побиття" у СІЗО

Народний депутат Олександр Дубінський / Фото: УНІАН

Після повідомлення про побиття Дубінського слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події.

Поліція Києва перевірила повідомлення про побиття народного депутата Олександра Дубінського у СІЗО та не підтвердила факт про завдання йому тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє столична поліція.

"До поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі завдавали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні. 

За даними правоохоронців, слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події.

Судово-медичне дослідження не підтвердило інформацію про побиття нардепа.

Нагадаємо, напередодні народний депутат Олександр Дубінський, підозрюваний у державній зраді, заявив про побиття у СІЗО. Його заяву передали адвокати нардепа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нардепу Дубінському оголосили підозру! Подробиці справи

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Дата публікації
Перегляди
380
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