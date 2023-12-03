Правда чи брехня: у поліції Києва прокоментували заяву Дубінського про "побиття" у СІЗО

Після повідомлення про побиття Дубінського слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події.

Поліція Києва перевірила повідомлення про побиття народного депутата Олександра Дубінського у СІЗО та не підтвердила факт про завдання йому тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє столична поліція.

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"До поліції Києва надійшло повідомлення від адвоката про те, що протягом двох діб його підзахисному, народному депутатові, раніше затриманому СБУ за підозрою у державній зраді, під час перебування у слідчому ізоляторі завдавали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події.

Судово-медичне дослідження не підтвердило інформацію про побиття нардепа.

Нагадаємо, напередодні народний депутат Олександр Дубінський, підозрюваний у державній зраді, заявив про побиття у СІЗО. Його заяву передали адвокати нардепа.

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