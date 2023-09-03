Дубінський заявив, що готовий бути поручителем Коломойського

Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Народний депутат Олександр Дубінський заявив, що готовий бути поручителем бізнесмена Ігоря Коломойського, якому 2 вересня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Про це нардеп написав у Facebook.

"Можу відкрито заявити про готовність підтримати Ігоря Коломойського у суді, та за необхідності виступити поручителем", - йдеться у дописі.

Як йдеться у повідомленні СБУ, Коломойський отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство (стаття 190) та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).

За матеріалами СБУ та БЕБ, протягом 2013-2020 років бізнесмен легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Нагадаємо, Ігор Коломойський отримав підозру від СБУ та був заарештований судом. ТСН.ua зібрав всі подробиці справи.

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