Дубль п'ять: у Харкові знову перейменували проспект Григоренка-Жукова

Дубль п'ять: у Харкові знову перейменували проспект Григоренка-Жукова

Суд знову відмовив у задоволенні скарги Харківської міськради.

У Харкові тривають баталії за і проти перейменування проспекту Жукова-Григоренка. Цього разу апеляційний суд знову відмовив у задоволенні скарги Харківської міськради на рішення суду першої інстанції про скасування повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги міськради і залишив у силі рішення суду першої інстанції", - повідомив представник позивачів Володимир Рисенко.

Так, 24 лютого 2021 року Харківська міськрада втретє проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. Окремі депутати Харківської міськради звернулися з адміністративними позовами до суду,щодо визнання цього рішення незаконним.

10 червня 2021 року Харківська окружний адміністративний суд частково задовольнив їхні позови і визнав протиправним і нечинним пункт рішення про перейменування проспекту.

Суд скасував перейменування і в п'ятий раз.

Нагадаємо, що у Харкові вже вчетверте проспекту повертають стару радянську назву. Суд у Харкові скасував рішення про перейменування проспекту маршала Жукова на честь Петра Григоренка.

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