Дубль п'ять: у Харкові знову перейменували проспект Григоренка-Жукова

Суд знову відмовив у задоволенні скарги Харківської міськради.
У Харкові тривають баталії за і проти перейменування проспекту Жукова-Григоренка. Цього разу апеляційний суд знову відмовив у задоволенні скарги Харківської міськради на рішення суду першої інстанції про скасування повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги міськради і залишив у силі рішення суду першої інстанції", - повідомив представник позивачів Володимир Рисенко.
Так, 24 лютого 2021 року Харківська міськрада втретє проголосувала за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. Окремі депутати Харківської міськради звернулися з адміністративними позовами до суду,щодо визнання цього рішення незаконним.
10 червня 2021 року Харківська окружний адміністративний суд частково задовольнив їхні позови і визнав протиправним і нечинним пункт рішення про перейменування проспекту.
Суд скасував перейменування і в п'ятий раз.
Нагадаємо, що у Харкові вже вчетверте проспекту повертають стару радянську назву. Суд у Харкові скасував рішення про перейменування проспекту маршала Жукова на честь Петра Григоренка.