Дуда до Кремля: Вам більше ніколи не вдасться розділити та посварити народи України та Польщі

Президент Польщі наголосив, що лише Україна повинна визначати умови, за яких буде укладено мирний договір.

Єдиною умовою миру в України може бути лише повне виведення військ російських агресорів з територій, які визнані міжнародним співтовариством.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час виступу у Королівському замку у Варшаві.

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Лідер Польщі заявив, що неможна допустити, щоб Україна уклала "невигідний" для неї мир, який полягатиме в тому, що Росія зможе зберегти за собою навіть невелику частину окупованих територій.

Дуда наголосив, що лише Україна повинна визначати умови, за яких буде укладено мирний договір.

"Тільки Україна має визначати умови. Єдина вимога — повне виведення військ з території України. Про жодні переговори і рішення над головами українців не може бути й мови", - заявив він. За словами Дуди, "якщо хтось починає такі розмови, я запитую: "Ти був у Бородянці? Бучі? Ірпені? Тоді їдь і подивися", - сказав президент Польщі.

Він додав, що західні союзники Україні будуть стояти на сторожі миру який визначить Україна.

Він зазначив, що Кремль не полишає надії погіршити відносини між українцями та поляками та натравити країни одна на одну за принциом розділяй та володарюй.

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"Сьогодні вони також намагаються, лякаючи поляків українцями, а українців — поляками. Але їм це не вдасться. Саме тому сьогодні ми разом звідси надсилаємо чітке послання Кремлю — вам не вдасться нас посварити, вам не вдасться нас розділити, ніколи більше", - наголосив Дуда.

Крім того, Дуда нагадав, що в України та Польщі є спільна довга історія, яка обʼєднує країни.

"Саме тому ми не боїмося говорити про найскладніші сторінки нашої історії. Ми продемонстрували це спільним візитом до Львова на меморіал орлят та січових стрільців. У нас велика історія, велика культура та велике прекрасне майбутнє", - додав президент Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що його країна є справді братньою країною для України. Він додав, що Росія хоче розсварити наші держави.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща та Україна погодили новий пакет військової допомоги під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави.

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