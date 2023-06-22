Дуда закликав країни, які пропонують Україні "компроміс" з Росією, віддати свої території

Деякі лідери готові з легкістю віддавати території заради "компромісу".
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни, які регулярно закликають Україну до "компромісу" з російськими агресорами, повинні самі відмовитись від власних територій.
Відповідну заяву польський лідер зробив під час інтерв’ю українським журналістам.
Він заявив, що якщо деякі лідери готові з легкістю віддавати території заради "компромісу", то нехай відмовляться від територій своїх держав.
"Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ та Крим, а хтось нехай віддасть Росії шматок своєї території. Вперед! Я думаю, РФ буде щаслива, якщо отримає якийсь гарний шматок, наприклад, на середземноморському узбережжі, – наголосив Дуда.
Нагадаємо, раніше Анджей Дуда заявляв, що Росії не можна дозволити перемогти Україну, адже в такому разі вона почне нападати на інші держави з метою окупації.
Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що у російських агресорів були б шанси окупувати Україну, якби США та партнери не надавали зброю та фінансування під час війни.
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