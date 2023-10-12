"Духівника Путіна" призначили главою РПЦ в Криму замість місцевого колаборанта

Синод РПЦ на чолі із Z-патріархом Кирилом призначив митрополита Тихона (Шевкунова), якого називають "духівником Путіна", головою Кримської митрополії.

Про це йдеться на сайті РПЦ.

Митрополита Тихона називали наближеним до Володимира Путіна і навіть духівником російського диктатора. Хоча як РПЦ, так і сам Путін цю інформації не підтверджували і не спростовували.

Російське видання "Важные истории" писало, що швидше за все, інформація "щодо духівника — неправда, але з Путіним Тихон знайомий ще від 1999 року, коли той був директором ФСБ".

Як пише "Главком", у своїх інтерв'ю Шевкунов підлабузничає Путіна і називає диктатора "людиною зовсім іншого масштабу", єдине завдання якого – "рятувати Росію". Також, за інформацією видання, ієрарх близький до братів Ротенберга і, нібито хрестив дочку глави "Роснефти" Ігоря Сєчина.

Раніше у навколоцерковних пабліках писали, що Тихон зловживає алкоголем, проте ця інформація не підтверджена.

Що цікаво, Тихон у Криму замінить місцевого колаборанта митрополита Лазаря (Швеця), якого відправили на пенсію.

В січні 2023 року українське громадянство Швеця призупинено указом президента Зеленського. Від 2014 року митрополит Лазар жодного разу публічно не висловився проти російської анексії Криму та привітав "призначення" Сергія Аксьонова гауляйтером Криму.

Тим не менш, аж до повномасштабного вторгнення ієрарх відвідував Київ і формально належав до УПЦ МП, поки патріарх Кирило не вирішив "рейдернути" єпархії УПЦ Московського патріархату на окупованих територіях.

Зазначимо, що хоч УПЦ МП є складовою частиною РПЦ (ієрархи УПЦ МП це заперечують), керівників церковно-адміністративних одиниць – єпархій на території України призначав Онуфрій і синод УПЦ МП. Відповідно, українські єпархії, за згодою Москви, підпорядовувалися Онуфрію.

Проте зараз Кирило забрав єпархії на окупованих територіях у своє пряме підпорядкування.

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